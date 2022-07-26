Москва, 26 июля 2022, 14:37 — REGNUM Переговоры об упрощении визового режима между Россией и 18 странами — это очень правильная и своевременная мера, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры об упрощении визового режима начали Россия и 18 стран, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
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