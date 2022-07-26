Москва, 26 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Переговоры об упрощении визового режима между Россией и 18 странами — это очень правильная и своевременная мера, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.

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«Упрощение визового режима позволяет расширить географию выездного туризма, сильно пострадавшего в пандемию коронавируса.

Безвизовый режим с несколькими десятками стран у России существует не первый год, но не всегда удавалось сделать его взаимным из-за бюрократических соображений.

В настоящий период разрабатываются двухсторонние соглашения, что несомненно будет способствовать росту въездного и выездного туризма с дружественными странами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры об упрощении визового режима начали Россия и 18 стран, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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