Москва, 26 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей. Об этом 26 июля сообщили в ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Компания должна заплатить 2 млрд рублей в качестве штрафов за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Ранее ФАС провела проверку, в которой установила, что правила создания и блокировки аккаунтов и контента на видеохостинге являются непрозрачными и необъективными.