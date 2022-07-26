Донецк, 26 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Город Чебоксары, который является столицей Чувашии, официально установил побратимские отношения с городом Торез в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующее соглашение подписали в ДНР главы администраций Чебоксар и Тореза Денис Спирин и Дмитрий Лысенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашской мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Соглашение об установлении дружественных отношений завизировали 26 июля во время визита в ДНР делегации во главе с руководителем Чувашии Олегом Николаевым.

«Побратимство двух городов — это, прежде всего, преемственность исторических событий, возрождение традиций, обмен опытом. Будем сотрудничать в научно-технической, гуманитарной и экономических областях, содействовать в привлечении инвестиций, обмениваться школьниками, студентами и педагогами, укреплять связи между творческими коллективами, развивать контакты для туризма», — написал Денис Спирин.

Олег Николаев пригласил представителей Тореза — руководство города, работающую молодёжь, учителей, творческие коллективы — на празднование Дня города Чебоксары, которое будет отмечаться в августе.

«Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей», — заявил глава Чувашии.

Власти отмечают, что донбасский Торез с населением около 70 тыс. человек почти не пострадал от боевых действий, но восьмилетний конфликт с Украиной негативно сказался на состоянии инфраструктуры, социальных объектов и других сфер жизнедеятельности городов ДНР.

Напомним, ранее Чебоксары побратались с пятью городами: Санта-Клара (Куба), Эгер (Венгрия), Гродно (Белоруссия), Сухум (Абхазия) и Аньхой (Китай).

Как сообщало ИА REGNUM, на Донбассе прошла встреча руководителя ДНР Дениса Пушилина и главы Чувашии Олега Николаева, на которой обсуждался ход восстановления двух электротехнических заводов, которые запустят при помощи чувашских специалистов. В планах также локализация в ДНР производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Ранее Чувашия подписала с ДНР три соглашения о восстановлении разрушенной инфраструктуры.