Москва, , 14:36 — REGNUM В ходе встречи с новым главой государственной корпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, президент России Владимир Путин отметил имеющийся у последнего опыт в ракетно-космической отрасли. Его слова 26 июля приводит пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, Вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности. Знаете и перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания», — сказал глава Российского государства.

Также он попросил нового главу Роскосмоса рассказать, на чём необходимо сосредоточить внимание в этой сфере.

В ответ Борисов указал, что в данный момент российская космическая отрасль находится в непростой ситуации и экономику страны нужно обеспечить необходимыми космическими услугами: навигацией, связью, передачей данных, метео- и геодезической информацией и прочим.

Кроме того, он добавил, что госкорпорация продолжит пилотируемую программу, сделав главным приоритетома создание российской орбитальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что космонавты миссии «Шэньчжоу-14» открыли люк первого лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской космической станции и вошли в модуль.