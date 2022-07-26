Москва, 26 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Разработанный депутатами фракции СРЗП законопроект обосновывает признание Украины террористическим государством, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобожденных территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов», — констатировал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предлагается ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

Законопроект содержит ряд оснований для признания государства террористическим. Во-первых, если оно ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества. В-третьих, за призывы к отчуждению части территории или за нарушение территориальной целостности России.