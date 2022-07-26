Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Народный артист России Сергей Безруков провёл отбор студентов, которые пройдут бесплатное обучение на его курсе «Актёрское искусство». Мастерская заработает в сентябре в Ростовском-на-Дону филиале ВГИК. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель вуза Александр Резванов.

Цитата из к/ф «После тебя». Реж. Анна Матисон. 2016. Россия Сергей Безруков

«Прошёл отбор в актёрскую мастерскую народного артиста Сергея Безрукова среди абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины. Ребята показали все свои творческие способности — пели, танцевали, читали прозу и стихи. В результате мастер отобрал к себе в мастерскую 13 самых талантливых ребят», — написал Резванов.

ИА REGNUM сообщало, что обучение для студентов будет бесплатным и начнётся в сентябре. Для молодых талантов из Донбасса были выделены бюджетные места.