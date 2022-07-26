Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Тот, кто портит отношения Грузии и Украины, действует в интересах России. Об этом 26 июля заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

«Я повторю оценку американского посла [в Грузии Келли Дегнан], что любые разногласия между Украиной и Грузией идут только на пользу России, — сказал Папуашвили. — Давайте сделаем из этого выводы, кто является инспиратором разногласий, чьё дело делает тот или иной человек».

Спикер парламента отметил, что имеет место ряд случаев «дезинформации», направленной на грузинские власти. Ранее глава фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давид Арахамия неоднократно обвинял Тбилиси в сотрудничестве с Москвой. Он отказался обнародовать доказательства, заявив, что якобы передаст их компетентным органам.

Стоит отметить, что ранее Арахамия также пригрозил грузинским политикам, находящимся во власти, западными санкциями.

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