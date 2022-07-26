Калининград, , 14:32 — REGNUM Литва разрешила увеличить допустимое количество пассажиров до 300 в поездах на калининградском направлении с 1 августа. Соответствующий приказ подписан в МИД Литвы, в понедельник, 25 июля.

Поезд РЖД Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве утверждают, что решение связано с улучшением ковидной ситуации. Отныне, в каждом поезде, может находиться не более 300 россиян с соответствующими разрешениями.

В настоящее время с Калининградом могут курсировать только составы, перевозящие не более 250 человек за один рейс. Покидать вагоны пассажирам в Вильнюсе запрещено.

Из-за подобных ограничений возник дефицит билетов на поезда в Калининград летом 2022 года.