Лондон, 26 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Известие о расширении санкционного списка Великобритании, куда впервые попали более 20 российских губернаторов, в том числе глава Алтайского края Виктор Томенко, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — за Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Действительно, санкционный Молох требует все новых и новых жертв, и логику его понять все сложнее. По-видимому, введение санкций против губернатора связано с тем, что вверенный Томенко регион взял шефство над Славяносербским районом ЛНР.

В любом случае расстраиваться Виктору Петровичу (Томенко — прим. ИА REGNUM) я бы не советовал, ведь по нынешним временам введение против тебя западных санкций — это почти как орден и охранная грамота одновременно».

Как сообщало ИА REGNUM, в расширенном санкционном списке Великобритании из 42 пунктов 26 июля оказались несколько десятков российских губернаторов, в том числе и глава Алтайского края Виктор Томенко.

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Соглашение о сотрудничестве администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края подписали 22 июня. Тогда Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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