Более 750 кузбассовцев остаются на лечении из-за коронавируса
Кемерово, 26 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении из-за коронавируса находятся 753 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрирован 167 371 случай заражения коронавирусом, 164 112 человек выздоровели, 2506 пациентов скончались.