Кемерово, 26 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении из-за коронавируса находятся 753 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 167 371 случай заражения коронавирусом, 164 112 человек выздоровели, 2506 пациентов скончались.