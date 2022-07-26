Москва, 26 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Состав московского футбольного клуба «Динамо» пополнил парагвайский защитник Роберто Фернандес. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба команды.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Динамо»

Отмечается, что контракт с 22-летним защитником рассчитан на пять лет. Он перешёл из парагвайского клуба «Гуарани».

Фернандес является воспитанником «Гуарани». Всего он провёл за команду 70 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.