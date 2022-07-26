Москва, , 14:29 — REGNUM По законам экономики все ресурсы ограничены, в том числе возможности их использования, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На данный момент из запретительных мер у ЕС осталось разве что отказ в выдаче шенгенских виз для российских граждан. Как видно на практике санкции показали эффект бумеранга.

Не только российская экономика испытала шок из-за ввода беспрецедентных мер, но и экономика еврозоны начала буксовать по причине резкого удорожания и появившегося дефицита ресурсов, поставляемых из России.

Судя по сложившимся обстоятельствам ЕС, не предусмотрел возможность затягивания конфликта. Данный просчёт негативно сказывается на экономике еврозоны.

Поэтому в будущем можно будет наблюдать ослабление санкционной борьбы и локальные отмены части санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , возможности по введению санкционных мер против России исчерпаны Евросоюзом полностью, писало французское издание Le Monde.

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