Москва, 26 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. По законам экономики все ресурсы ограничены, в том числе возможности их использования, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«На данный момент из запретительных мер у ЕС остался разве что отказ в выдаче шенгенских виз для российских граждан. Как видно на практике, санкции показали эффект бумеранга.

Не только российская экономика испытала шок из-за ввода беспрецедентных мер, но и экономика еврозоны начала буксовать по причине резкого удорожания и появившегося дефицита ресурсов, поставляемых из России.

Судя по сложившимся обстоятельствам, ЕС не предусмотрел возможность затягивания конфликта. Данный просчёт негативно сказывается на экономике еврозоны.

Поэтому в будущем можно будет наблюдать ослабление санкционной борьбы и локальные отмены части санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности по введению санкционных мер против России исчерпаны Евросоюзом полностью, писало французское издание Le Monde.

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