Вашингтон, 26 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Первый тизер кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навеки» показал внушительный результат спустя 24 часа после публикации в Сети. Об этом сообщило издание Variety 26 июля.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

Так, за сутки ролик посмотрели более 172 млн раз, что почти в два раза больше результата первого фильма о Чёрной Пантере за аналогичный период — 88 млн просмотров. Помимо этого, тизер также стал одним из самых просматриваемых за всю историю Marvel.

Напомним, мировая премьера сиквела «Чёрной Пантеры» намечена на 11 ноября 2022 года. Режиссёром ленты вновь выступит Райан Куглер.