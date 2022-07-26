Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Израиль может нанести удар по Ирану для сдерживания его ядерной программы. Об этом сообщил глава Минобороны страны Бени Ганц.

Mark Neyman Бени Ганц

В интервью израильскому 13-му телеканалу Ганц рассказал, что может быть нанесён удар для того, чтобы сдержать развитие иранской ядерной программы.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — заявил министр в прямом эфире.