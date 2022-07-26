Лима, 26 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Бывший секретарь президента Перу Бруно Пачеко, находящийся под следствием за коррупцию и скрывающийся от правосудия уже несколько месяцев, был арестован. Об этом пишет издание El Comercio в своём аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Источники издания подтвердили, что «Бруно Пачеко теперь находится в распоряжении Специальной группы прокуроров по борьбе с коррупцией, возглавляемой прокурором Маритой Баррето».

В свою очередь, газета La República сообщила ту же новость, указав, что Пачеко был задержан полицией.

Бывший секретарь президента Педро Кастильо находится в бегах уже почти четыре месяца после того, как судья вынес решение о его аресте.

Также «в бегах» находятся бывший министр транспорта и коммуникаций Хуан Сильва и племянник Педро Кастильо Фрай Васкес, которые, по данным Генеральной прокуратуры, проходят по делу о контрактах на общественные работы, заключенных в обмен на взятки.