Москва, , 14:27 — REGNUM Глава Роскосмоса Юрий Борисов поблагодарил главу РФ за своё назначение в Роскосмос на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Юрий Борисов Официальное интернет-представительство президента России

«Хочу поблагодарить Вас за столь высокое назначение. Для меня это огромная честь. А с другой стороны, это и дополнительные обязательства», — заявил Борисов.

«Наша страна открыла всему миру дорогу в космос, и я думаю, что чувство гордости присутствует в сердце каждого россиянина за наши космические достижения. Многие поколения наших инженеров и конструкторов создали огромный потенциал научно-технического задела, который необходимо будет конвертировать в конкретные услуги, которые сегодня востребованы российской экономикой», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Отрасль находится в непростой ситуации» — Борисов о своём назначении