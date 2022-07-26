Москва, 26 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Роскосмос должен обеспечить российскую экономику наиболее востребованными услугами. Об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Goverment.ru Юрий Борисов

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео- и геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — заявил Борисов.

«Также будем продолжать в соответствии с намеченными утверждёнными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции. Не будем забывать и о научном космосе», — указал он.