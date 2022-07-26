Москва, 26 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе нужно уточнить в Минобороны РФ. Об этом сегодня, 26 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

«Ничего не могу сказать по поводу парада ВМФ, это нужно в Минобороны обращаться», — уточнил Песков

СМИ писали, что празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля День пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ состоялся 23 июля.

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