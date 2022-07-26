Песков переадресовал вопрос об отмене морского парада в Севастополе
Москва, 26 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Вопрос об отсутствии военно-морского парада в программе празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе нужно уточнить в Минобороны РФ. Об этом сегодня, 26 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
«Ничего не могу сказать по поводу парада ВМФ, это нужно в Минобороны обращаться», — уточнил Песков
СМИ писали, что празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля День пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада кораблей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ состоялся 23 июля.
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