Москва, , 14:23 — REGNUM Темпы продвижения российской армии во время спецоперации сдерживает ряд факторов не связанных с сопротивлением украинских оккупантов. Об этом 26 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Темпы наступления адаптированы под две задачи — беречь собственных солдат и беречь мирное население, инфраструктуру», — сказал Коротченко.

По его словам, российской стороне важно действовать бережно и не разрушать инфраструктуру на освобожденных территориях, так как эти земли станут частью России.

«Мы будем работать над тем, чтобы области, которые войдут в состав России процветали, а не деградировали», — сказал Коротченко.

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