Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Точки продаж 46 международных брендов остаются закрытыми в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Те площади, которые сейчас занимают иностранные бренды, а именно — 211 тыс. кв. м, составляют 10% от арендопригодной недвижимости. При этом, если компании решат окончательно покинуть российский рынок, места могут стать свободными уже ближайшей осенью.

Чуть более 40% занимаемых площадей относится fashion-ритейлу. Меньше, 35%, отведены под товары для дома. По территориальной принадлежности большинство брендов относится к Швеции (49%) и Испании (26%).

«Большая часть международных ритейлеров продолжает сохранять помещения в торговых центрах и не делает никаких прогнозов по срокам открытия, что создаёт ситуацию высокой неопределённости и влияет на всех участников рынка. В итоге девелоперы анализируют рынок и возможные альтернативы международным операторам, но конкретных решений пока не принимают», — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Она добавила, что специалисты ожидают определённости на рынке, что позволит найти точку опоры для дальнейших прогнозов.

Во втором квартале 2022 года доля закрытых магазинов стала сокращаться. Это происходило за счёт продажи китайскому консорциуму активов, которые принадлежали польскому ритейлеру LPP.

Как прогнозируют аналитики, в Петербурге есть совсем небольшая вероятность открытия новых торговых центров. К осени стоит ожидать принятия окончательного решения о судьбе международных брендов. С другой стороны помещениями стали интересоваться фитнес-центры и детские развлекательные и образовательные центры.

Напомним, что многие бренды приостановили свою работу в России. В скором времени стоит ожидать, что шведский бренд H& M освободит торговые площади, так как компания заявила о своём уходе. Купить вещи по полной стоимости жители России смогут на распродаже в августе.

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