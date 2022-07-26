Кёльн, Германия, 26 июля 2022, 14:22 — REGNUM Авиакомпания Lufthansa заявила, что ей придется отменить почти все рейсы в своих крупнейших аэропортах во Франкфурте и Мюнхене из-за забастовки работников наземных служб, что затронет десятки тысяч пассажиров, передает Associated Press.
Во вторник 26 июля авиакомпания заявила, что вынуждена отменить 678 рейсов во Франкфурте и 345 рейсов в Мюнхене.
Отмена рейсов во Франкфурте затронет 92 тыс. пассажиров, а в Мюнхене — 42 тыс. Компания сообщила, что пассажирам отмененных рейсов по возможности перебронируют билеты на другие рейсы, но предупредила, что «возможности для этого очень ограничены».
Профсоюз наземного персонала объявил об однодневной забастовке 25 июля с целью усилить давление на руководство компании на переговорах по оплате труда. Повышения зарплаты требуют около 20 тыс. сотрудников логистических, технических и грузовых подразделений авиакомпании.
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