Кёльн, Германия, , 14:22 — REGNUM Авиакомпания Lufthansa заявила, что ей придется отменить почти все рейсы в своих крупнейших аэропортах во Франкфурте и Мюнхене из-за забастовки работников наземных служб, что затронет десятки тысяч пассажиров, передает Associated Press.

Самолет Airbus A380at авиакомпании Lufthansa Lasse Fuss

Во вторник 26 июля авиакомпания заявила, что вынуждена отменить 678 рейсов во Франкфурте и 345 рейсов в Мюнхене.

Отмена рейсов во Франкфурте затронет 92 тыс. пассажиров, а в Мюнхене — 42 тыс. Компания сообщила, что пассажирам отмененных рейсов по возможности перебронируют билеты на другие рейсы, но предупредила, что «возможности для этого очень ограничены».

Профсоюз наземного персонала объявил об однодневной забастовке 25 июля с целью усилить давление на руководство компании на переговорах по оплате труда. Повышения зарплаты требуют около 20 тыс. сотрудников логистических, технических и грузовых подразделений авиакомпании.

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