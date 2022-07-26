Салехард, 26 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На Ямале в последние две недели растёт число заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб ЯНАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Чаще всего регистрируются разновидности омикрона, которые вызывают заболевание в лёгкой форме, но имеют высокую заразность и быстро распространяются.

В больницах региона усилены меры против коронавируса. Во всех медучреждениях контролируют соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук. Власти ЯНАО призывают земляков вакцинироваться от коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале за сутки на 26 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 17. Всего за сутки выявлено 27 заражённых коронавирусом ямальцев, на двух человек меньше, чем днём ранее.