Архангельск, 26 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Архангельске на регулируемом пешеходном переходе грузовик переехал женщину, сообщает пресс-служба УМВД.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

Трагедия произошла на ул. Советской в Соломбальском округе. По предварительным данным, пожилая женщина начала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на мигающий зеленый сигнал светофора, но около обочины споткнулась и упала. Водитель грузовика не заметил лежащую на дороге женщину и переехал ее. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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