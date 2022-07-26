Москва, 26 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом 26 июля сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе доклада президенту России.

Официальное интернет-представительство президента России Юрий Борисов

Борисов доложил Путину о планах выхода России из проектов МКС после 2024 года.

Ранее стало известно о работе России над созданием собственной орбитальной станции.