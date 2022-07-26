Москва, , 14:43 — REGNUM В российском прокате вновь появится картина «Реальные упыри» режиссёров Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Об этом 26 июля сообщил телеграм-канал «Кинопоиск».

Тайка Вайтити Цитата из видеоинтервью

Повторный выход ленты намечен на 18 августа 2022 года. Отмечается, что фильм будет доступен для просмотра как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

Напомним, фильм «Реальные упыри» рассказывает о трёх бессмертных вампирах, пытающихся существовать в современном мире. Мировая премьера картины состоялась 19 января 2014 года.

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