Москва, 26 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В российском прокате вновь появится картина «Реальные упыри» режиссёров Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Об этом 26 июля сообщил телеграм-канал «Кинопоиск».

Цитата из видеоинтервью Тайка Вайтити

Повторный выход ленты намечен на 18 августа 2022 года. Отмечается, что фильм будет доступен для просмотра как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

Напомним, фильм «Реальные упыри» рассказывает о трёх бессмертных вампирах, пытающихся существовать в современном мире. Мировая премьера картины состоялась 19 января 2014 года.