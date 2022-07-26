Самара, 26 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Международный межвузовский кампус IT-направления намерены возводить в два этапа в Самаре. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ на лекции

Данный вопрос был рассмотрен на стратегической сессии, организованной министерством экономического развития и инвестиций региона.

Сообщается, что в настоящий момент рассматривается поэтапная реализация данного проекта. Так, на первом этапе планируется создать международный межвузовский кампус IT-направления на пять тысяч мест для обучения и размещения студентов шести вузов. В ходе второго этапа планируется дальнейшее расширение инфраструктуры кампуса с увеличением мест до восьми тысяч.

«Важно не просто достроить объект, а сделать его значимым местом притяжения для студентов и очередную точку роста на карте Самарской области», — приводит пресс-служба слова министра областного минэкономразвития Дмитрия Богданова.

По его словам, сейчас руководство области работает над привлечением дополнительных ресурсов из федерального бюджета и от частных инвесторов.

«Наша цель — объединить ресурсы университетов между собой, создать современные образовательные пространства, сформировать качественные условия для проживания молодых людей и преподавателей, вписать все это в городскую черту Самары, в ее быстроразвивающийся перспективный район», — сообщил Богданов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что международный межвузовский кампус в Самаре намерены построить рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена».