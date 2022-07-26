Москва, 26 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Россия открыта для сделок по продаже нефти и готова торговать ей с любой страной. Об этом 26 июля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам министра иностранных дел РФ, которые приводит ТАСС, Россия готова продавать нефть любой заинтересованной в этом стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан удвоил объёмы продаж угля в страны Евросоюза на фоне эскалации России и Запада.