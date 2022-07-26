Чебоксары, 26 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Чувашии возросло количество вылечившихся от ковида и число вновь госпитализированных пациентов с коронавирусом. Новых летальных исходов от COVID-19 нет. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 26 июля, заражение коронавирусом выявлено у 81 988 жителей Чувашии, в том числе 24 и 25 июля заболели соответственно 24 и 28 человек.

Количество вылечившихся от ковида достигло 76 865 человек, доля выздоровевших составляет 93,75%. За последние сутки, 25 июля, выписаны 39 человек (24 июля — 25 пациентов), госпитализированы в ковидные стационары 25 пациентов с коронавирусом (24 июля — 8 больных).

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4653 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 июля в Чувашии нет летальных исходов от ковида.