Москва, , 14:09 — REGNUM Введение новых санкций лишь плотнее сплачивает Россию, убежден сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Неужели британцы всерьёз рассчитывают, что эти санкции кого-то всерьёз напугают? Чем больше они вводят санкций, тем сплочённее становится наш народ!» — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых королевством введены санкционные ограничения. В число тех, кому запрещен въезд в Британию, а активы подлежат заморозке, включены несколько десятков губернаторов регионов России.

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