Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области посеяны первые 189 га зерновых культур. В этом году общая площадь весенних посевных работ составит 67 тысяч гектар, это на 3,2% больше, чем в прошлому году, сообщили 22 апреля в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Посевная

К весенним полевым работам приступили хозяйства Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов. Областными хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34 га ячменя, 100 га овса – это зерно пойдет на производство кормов для молочных хозяйств региона.

«Подготовительные работы к севу – дискование, вспашка, культивация – проведены на площади 204 га, боронование кормовых угодий – на 1055 га, подкормка минеральными удобрениями озимых культур – на 1270 га и многолетних трав посева прошлых лет – на 1707 га», — рассказали в пресс-службе/

Овощеводческие хозяйства также начали посев зеленых культур, в частности, семян капусты на рассаду.

Всего весенний сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тыс. га. При этом на 2,7% будут увеличены площади посева зерновых культур, они составят в общей сложности 45 тысяч га, на 7% увеличится площадь сева картофеля – 2,95 тысяч га, сохранится площадь для посева овощей – 1,9 тысяч га, на 33% – до 27,4 тысяч га – будет увеличена площадь под кормовые культуры, однолетние и многолетние травы.