Лондон, 26 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Он пополнился 42 пунктами. Документ опубликован на сайте правительства Соединённого Королевства 26 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов. В их числе оказались губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в чёрный список, в частности, попали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Значатся в санкционном перечне и племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы, а также британский журналист и блогер Грэм Филлипс, чьи активы на родине были арестованы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля власти Великобритании расширили санкции против России, включив в чёрный список ещё шесть физических и одно юридическое лицо. В частности, под санкции попали шесть граждан, которые, согласно заявлению британских властей, причастны к распространению «дезинформации», в том числе посредством ресурсов NewsFront или SouthFront. Кроме этого, в санкционный список якобы за распространение «пророссийской дезинформации» внесён базирующийся в Турции проект United World International.

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