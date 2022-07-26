Севский район, Брянская область, , 14:09 — REGNUM После атаки на пропускной пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области скончался один человек. Уточнённые данные 26 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным главы региона, взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения. Площадка расположена в непосредственной близости от таможенного пункта «Троебортное». Известно было о четырёх пострадавших, один из них скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера.

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