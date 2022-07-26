Севский район, Брянская область, 26 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. После атаки на пропускной пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области скончался один человек. Уточнённые данные 26 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным главы региона, взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения. Площадка расположена в непосредственной близости от таможенного пункта «Троебортное». Известно было о четырёх пострадавших, один из них скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера.