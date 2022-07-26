Лондон, , 14:19 — REGNUM Министерство иностранных Великобритании опубликовало на своём официальном сайте новый список лиц, попавших под санкции. В числе тех, кому запрещён въезд и ведение коммерческой деятельности на территории Великобритании попали губернаторы ряда российских регионов, а также — журналисты, общественные деятели и политики.

Набель Абдалла Набель Абдалла интервью Союзу «Христианский мир»

В список также попал командир ополчения сирийских православных христиан из города Скайлабия Набель-аль-Абдалла. В ходе войны в Сирии, отряды под командованием Абдаллы неоднократно принимали участие в военных действиях против боевиков и зарекомендовали себя как одно из самых боеспособных подразделений сирийских правительственных войск. Также Набель аль-Абдалла известен своей пророссийской политикой, критикой США и НАТО.

В своём недавнем интервью Набель Абдалла поддержал специальную операцию РФ на Украине и назвал украинское руководство «нацистами» и «предателями православной веры».

«Мы надеемся, что благодаря спецоперации скоро будет одержана новая победа над неонацизмом, над батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и теми нацистами, которые раскололи единую Церковь и хотят присоединиться к Европе», — заявил Набель аль-Абдалла.

Согласно заявлению британских властей, Абдалла якобы занимается вербовкой сирийцев для участия в специальной операции на стороне российских войск.