Москва, , 14:06 — REGNUM Круглый стол на тему «Итоги выдвижения в Единый день голосования 2022: предвыборная конкуренция в новых условиях» состоялся в Москве во вторник, 26 июля.

Голосование ИА REGNUM

При всем разнообразии программ, ведущие политические партии выступают на предстоящих в сентябре выборах с близких позиций — вектор конкуренции партий поменялся, теперь партии соперничают в вопросах: кто раньше начал заниматься тематикой Донбасса и смог отразить в своей кампании идею консенсуса общества. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола, посвященного завершению этапа выдвижения кандидатов и партий на выборах, которые пройдут в регионах и муниципалитетах 11 сентября 2022 года.

Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев представил на мероприятии основные тезисы ставшего уже традиционным доклада Фонда об итогах выдвижения кандидатов на выборах 11 сентября. Как отметил эксперт, несмотря на то, что выдвижение еще не закончено, имеющиеся данные и статистика позволяет сделать целый ряд важных выборов. Максим Григорьев подчеркнул, что кампания началась в предусмотренные законом сроки и «продемонстрировала устойчивость системы страны стабильно функционировать в новых условиях», несмотря на фактор проведения военной спецоперации (СВО).

«Политическая конкуренция в 2022 году характеризуется достижением внутриполитического консенсуса политических партий по тематике СВО. При всем разнообразии программ по ключевым вопросам обеспечения безопасности и защиты национальных интересов по данной тематике, ведущие политические силы выступают с близких позиций, одновременно предпринимая максимальные усилия по фиксации своего положения внутри консолидированного политического поля», — рассказал спикер, добавив, что поменялся вектор конкуренции партий — кто раньше начал заниматься тематикой Донбасса, тот и получает поддержку.

Общий уровень участия партий в предстоящей кампании можно охарактеризовать как высокий. На выборах высших должностных лиц регионов по сравнению с прошлым годом мы видим четкое увеличение среднего количества выдвинутых кандидатов на одно место — с 5,6 претендента в прошлом году до 6,3 претендента в текущем. Умеренное, но явное увеличение конкуренции налицо. Уже на этапе выдвижения можно говорить как об увеличении политической конкуренции, так и о широком спектре политического предложения. В предстоящих в сентябре 2022 года выборах принимают участие 24 из 29 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. В том числе на выборах высших должностных лиц своих кандидатов выдвинули 16 политических партий, на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти (по спискам либо по округам) 15 политических партий.

Партии «старой» парламентской оппозиции участвуют практически во всех кампаниях, по сути, борясь за статус главной оппозиционной силы: «КПРФ» и «ЛДПР» — в 13 субъектах РФ, «Справедливая Россия — За правду» — в 11. При этом партия «Новые люди», после успеха на выборах в Госдуму весьма рационально относится к участию в выборах высших должностных лиц и выдвинула трех кандидатов. Вероятно, репутационные потери от проигрыша на выборах для партии сейчас более значимы, чем факт повсеместного участия.

Эксперт также кратко перечислил кампании по выборам губернаторов, выделив выборы в Кировской области, где показатель конкуренции на промежуточном этапе выдвижения оказался достаточно высок — помимо действующего врио губернатора Александра Соколова представлены кандидаты от 5 политических партий, а вот самовыдвиженцы не торопятся вести кампанию — один не открыл счет, второй не ведется сбор подписей, оба явно не собираются реально участвовать в кампании.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин остановился на анализе активности политических партий на предстоящих выборах. По его словам, в текущем цикле замещается 304 мандата депутатов ЗакС, выборы проходят в 30 регионах, 6 основных, 24 — дополнительных. Из 29 партий участвуют на выборах в Заксобрания 15 партий. Так называемая «вторая партийная лига» не участвует в этом цикле, лишь точечно выступают ПВР и «Партия дела».

«Конкурентность высокая, основная повестка пока федеральная, касающаяся СВО. В этом смысле интересно будет посмотреть на результаты партии «Яблоко», которая никак не может определиться, кто она такая: враги и иноагенты или еще кто-то», — отметил Павел Данилин.

Эксперт считает, что линии конкуренции отличаются в силу возможностей партий и системы выборов. «Есть партии, которые будут бороться за победу, есть, которые будут бороться за политический статус в регионе, за квалификацию и избирательные льготы, то ест право не собирать подписи», — рассказал эксперт, добавив, что есть также партии, которые будут бороться за отдельные группы избирателей — за удержание своего электората. Кроме того, политолог выделил «Единую Россию», у которой в этой кампании 74% кандидатов — новые лица. Политолог также рассказал, что пятерка парламентских партий выдвинула кандидатов на выборах во всех шести регионах (в Северной Осетии «Новым людям» 24 июля республиканская комиссия отказала в заверении списка). «Родина» выдвинула кандидатов на региональных парламентских выборах в 5 из 6 субъектов Российской Федерации (Северная Осетия - Алания, Удмуртия, Краснодарский край, Саратовская область, Сахалинская область). Партия пенсионеров в четырех (Удмуртия, Пензенская, Сахалинская область, Краснодарский край – по мажоритарным округам). «Коммунисты России» проводят выдвижение в трех субъектах Российской Федерации (Удмуртия, Саратовская область, Сахалинская область). «Гражданская платформа» участвует в выборах в Краснодарском крае (по мажоритарным округам) и Сахалинской области.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков дал оценку ситуации в целом и пояснил, почему предстоящие кампании особенно важны в контексте развития политсистемы. Эксперт отдельно подчеркнул тот факт, что, несмотря на СВО, кампании идут без чрезвычайных ситуаций — конкуренция высокая, все необходимые инструменты для борьбы есть, вопрос, насколько ими воспользуются участники.

«Сентябрьские выборы закрывают большой избирательный цикл 2018–2022 годов. В единый день голосования 2023 года откроется уже новый электоральный цикл: через полгода после него — в марте 2024 года предстоят президентские выборы, создающие новую логику для участников политпроцесса», — пояснил важность предстоящих в сентябре выборов Алексей Чеснаков. Политолог отметил, что на первом плане в повестке у партий поддержка СВО, при этом партии пытаются донести до избирателя, что они заняты конкретными локальными нуждами граждан. «Пока лучше всего это удается донести у партии власти — «Единой России», — рассказал эксперт. Что же до нового избирательного цикла, А. Чеснаков напомнил, что в политическом пространстве «появляются новые персоналии и лидеры – адепты новых социальных практик, например, волонтеры, которые уже доказали свою востребованность». Кроме того, обрисовался «фактор токсичности» для тех сил, которые оказались связаны с иноагентами и зарубежными странами. Эксперт спрогнозировал дальнейшее ужесточение действий власти в отношении попыток влияния из-за рубежа, поскольку таким образом ставится барьер для вмешательства в избирательные процессы извне.

Что касается политической системы в целом, Алексей Чеснаков подчеркнул важность так называемых «новых интерпретаторов и запрос на новых экспертов».

«Формируется новый политический язык, возникают новые термины, связанные с описанием электоральных процессов, здесь важно появление новых экспертов и новых «говорящих голов», — заключил политолог.

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов рассказал о настроениях в российском обществе в условиях гибридной войны, развязанной Западом против России. По его словам, проведение Россией в установленные сроки избирательных кампаний, «несмотря на гибридную войну, развязанную Западом против России, свидетельствует о приверженности нашей страны демократическим принципам, ориентации на защиту избирательных прав граждан».

«Российская демократическая политическая система, основанная на политическом представительстве, участии и конкуренции, работает без сбоев, в полной мере выполняет свои функции», — отметил Владимир Шаповалов, добавив, что в то же время многие страны Запада переживают острый политический кризис, сопровождающийся развалом правящих коалиций, падением рейтинга правящих партий и политиков, усиливающимся политическим конфликтом и разногласиями в обществе по поводу стратегии развития.

«Сформированный «Донбасский консенсус» предполагает единство власти и общества, единение практически всех политических сил на основе патриотической повестки, защиты России, ее национальных интересов. Исключение — партии «Яблоко» и ПАРНАС — только подтверждает правило: уровень и степень их поддержки стремятся к нулю», — раскрыл свою мысль эксперт. Политолог убежден, что консенсус на патриотической повестке не означает отказ от политической конкуренции или ее снижение: «Не предавать интересы своего народа, а предлагать собственные альтернативы развития – именно так и работает настоящая, а не управляемая из Вашингтона, демократия», — делает вывод эксперт.

Заместитель председателя КС по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова рассказала о том, как ведется мониторинг избирательных кампаний в регионах в этом году. Как заявила эксперт, «мейнстримом этой кампании стало расширение возможностей наблюдения», их основанная работа сконцентрирована в общественных штабах (ОШ). По ее словам, на старте избирательных кампаний региональные ОШ осуществляют мониторинг выдвижения и регистрации кандидатов; активно взаимодействует с политическими партиями, заключая соглашения и меморандумы; ведет совместную подготовку наблюдателей.

«Встречаются и интересные кейсы. Например, ОШ в РСО-Алании подписал соглашение с реготделением КПРФ, федеральное руководство которого традиционно игнорирует даже заседания нашего Координационного совета ОПРФ. РППС в ряде регионов уже высказала намерения обучать наблюдателей по методике ОШ. Важно, что мы смогли сформировать высокий уровень доверия к подготовке общественных наблюдателей, тем самым обеспечив профессионализацию сообщества», — подчеркнула эксперт.