Москва, 26 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Совфеде в связи с расширением санкционного списка Великобритании обратили внимание на тех, кто в них не попал.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Представляю себе смущение и недоумение тех, кого в списки до сих пор не включили», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых королевством введены санкционные ограничения. В число тех, кому запрещен въезд в Британию, а активы подлежат заморозке, включены несколько десятков губернаторов регионов России.