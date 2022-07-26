Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В администрации Ростова-на-Дону считают низким действующий тариф на проезд в общественном транспорте. Руководитель городского департамента транспорта Вадим Шкабарня уверен, что стоимость необходимо поднять на пару рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«Нам его [тариф на проезд в общественном транспорте] необходимо доводить до уровня хотя бы наших соседних городов-миллионников. Там уже 34-35 рублей. Во всём остальном серьёзных проблем я не вижу», — цитирует Шкабарню портал donnews.ru.

По его словам, по итогам первого квартала 2022 года совокупный доход перевозчиков Ростова-на-Дону составил 861 млн рублей, что на 278 млн рублей больше, чем аналогичный период 2021 года. Однако совокупные расходы компаний выросли на треть и составили 1,26 млрд рублей. При этом ряду компаний удалось показать прибыль благодаря бюджетным субсидиям

По-прежнему актуальна проблема нехватки водителей. Фактическая обеспеченность водителями не превышает 63,5% от норматива.

Ещё одна проблема, оказывающая влияние на ситуацию, — заметный рост цен на запчасти и материалы, а также их дефицит.

ИА REGNUM сообщало, что ранее власти Ростова-на-Дону решили рассмотреть повышение стоимости проезда в электротранспорте — в троллейбусах и трамваях. Однако после общественного резонанса проект документа был удалён с сайта городской администрации.