Бразилиа, 26 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил свое неприятие западных экономических санкций против России и назвал позицию своего правительства в отношении ситуации вокруг Украины взвешенной. Об этом он заявил в ходе Глобального форума агробизнеса в Сан-Паулу, пишет Prensa Latina.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

«Мы не собираемся придерживаться санкций [против России]. Мы остаемся в позиции баланса, потому что без баланса Бразилии в этом вопросе у нас сейчас не было бы удобрений для нашего агробизнеса», — сказал Болсонару.

Он также заявил о решимости поддерживать торговые связи с Россией, чтобы гарантировать производство продовольствия: «Без удобрений под угрозой оказалась бы наша гарантия продовольственной безопасности, а также безопасность миллиардов людей в мире».