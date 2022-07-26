Кострома, 26 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В двух городах Костромской области — Галиче и Шарье планируют открыть пункты оказания бесплатной юридической помощи населению. Об этом на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым рассказал руководитель управления Минюста по области Дмитрий Смирнов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На приеме у юриста

Сроки создания центров, как и круг вопросов, которыми будут заниматься их специалисты, пока не разглашаются. Право на получение бесплатных консультаций сейчас имеют пенсионеры, люди с низкими доходами, инвалиды, ветераны.

Помощь оказывается на базе Костромского государственного университета, Общественной палаты, Центра правового просвещения Минюста, органов государственной власти в зависимости от характера вопросов. В 2021 году такой возможностью воспользовались 40 тысяч костромичей.