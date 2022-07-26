Пекин, 26 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Армия Китая примет все необходимые меры в случае визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань. Об этом 26 июля заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

(сс) Army Sgt. Amber I. Smith КНР

По его словам, КНР требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать «независимость Тайваня» и не организовывать поездку Пелоси на Тайвань.

«Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказал Кэфэй.

По слова представителя военного ведомства, визит Нэнси Пелоси на Тайвань, являющейся третьим человеком в США, нарушит принцип «одного Китая» и вызовет обострение ситуации.