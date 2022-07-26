Кишинёв, 26 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Молодым людям, проживающим в Молдавии, будут выдавать «культурные ваучеры», по которым можно будет посещать театры, музеи, выставки и концерты. Об этом сообщил на совещании правительства вице-премьер по вопросам цифровизации Юрий Цуркану.

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Воры от культуры

Он рассказал, что государство выделит на это по 1 тыс. леев (около 3 тыс. рублей) с 1 сентября планируется запустить проект в пилотном режиме, с 1 октября он должен полноценно заработать.

«Предполагаем, что с уже с 1 сентября у нас будут все условия, чтобы приступить к тестированию. Оно продлится около четрёх недель, и уже к концу месяца станет понятно, что будет дальше», — сказал вице-премьер.

Ожидается, что такая мере поможет приобщить молодёжь к культуре. Также это поможет культурным заведениям. Цуркану заявил, что проект находится в завершающей стадии.