Новосибирск, , 14:02 — REGNUM В Новосибирске пролётное строение моста через реку Обь устанавливают в проектное положение. Об этом сообщила компания «Вис».

Мост в Новосибирске Пресс-служба Группы «ВИС»

«Работы по надвижке были завершены в конце марта 2022 года. Теперь строителям предстоит опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра», — уточнили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что с использованием специальных домкратов многотонная конструкция в течение двух месяцев будет поэтапно приведена в проектное положение. На строительстве моста задействовано 520 человек.