Новосибирск, 26 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Новосибирске пролётное строение моста через реку Обь устанавливают в проектное положение. Об этом сообщила компания «Вис».

Пресс-служба Группы «ВИС» Мост в Новосибирске

«Работы по надвижке были завершены в конце марта 2022 года. Теперь строителям предстоит опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра», — уточнили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что с использованием специальных домкратов многотонная конструкция в течение двух месяцев будет поэтапно приведена в проектное положение. На строительстве моста задействовано 520 человек.