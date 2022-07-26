Москва, 26 июля 2022, 13:59 — REGNUM Власти России надеются на трезвость мышления Евросоюза в вопросе выдачи гражданам РФ шенгенских виз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, исключать «каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем».
Он также добавил, что страны Евросоюза и Северной Америки «буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.
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