Таллин, , 13:58 — REGNUM

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи стран Северной Европы Nord Pool во вторник, 26 июля, увеличилась до 215,56 евро за мегаватт-час. Об этом сообщают данные биржи.

Как отмечается, это почти в 30 раз больше, чем тариф в Финляндии, который составил всего 7,13 евро.

По сравнению с понедельником, 25 июля, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 178,98 евро, тариф в Эстонии за день вырос более чем на 20%.

Максимальный тариф зафиксирован с 7 до 9 часов утра и с 20 до 23 часов вечера, когда цены составят от 410 до 495 евро. Минимальный тариф будет с 10 до 19 часов, когда цена будет колебаться в пределах 7-12 евро за мегаватт-час.