Стокгольм, , 14:01 — REGNUM 26 июля редакционная статья газеты Dagens Industri была посвящена политической жизни в Швеции в контексте надвигающихся парламентских выборов в риксдаг в сентябре. По мнению журналистов издания, правые силы в долгосрочной перспективе выиграют борьбу за средний класс.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

Журналисты редакции отмечают, что правящие сегодня «Социал-демократы» все чаще говорят о помощи простым людям. Однако среди постоянно растущего среднего класса в Швеции кардинально не довольных условиями жизни шведов уже почти не осталось.

Автор редакционной статьи Торун Нильссон отмечает, что отпуска для рабочих по классовому признаку и профсоюзное движение уже больше не находятся в центре внимания шведской политики.

Напомним, что в сентябре на выборах в риксдаг за власть в Русенбаде столкнутся правящий левый блок под руководством «Социал-демократов» и правая оппозиции во главе с «Умеренными».