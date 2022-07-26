Гома, Конго, , 13:56 — REGNUM По меньшей мере пять человек убито и около 50 ранено во время протестов против миротворческих сил ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, сообщил 26 июля представитель правительства Патрик Муяя, как передает агентство France-Presse.

Беспорядки в Конго http://midgard.ws

В понедельник 25 июля сотни людей перекрыли дороги и скандировали воинственные лозунги, после чего ворвались в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН и на базу материально-технического снабжения.

Протестующие разбили окна и разграбили ценные вещи, в то время как вертолеты вывозили сотрудников ООН, а силы безопасности применили слезоточивый газ, пытаясь оттеснить нападающих.

Беспорядки в Гоме продолжились во вторник 26 июля. Корреспондент AFP стал очевидцем того, как возле базы материально-технического снабжения был застрелен человек.

В соцсети Муяя добавил, что силы безопасности сделали «предупредительные выстрелы» по протестующим, чтобы остановить нападения на персонал ООН.

Миссия ООН в Демократической Республике Конго — одна из крупнейших миротворческих операций в мире. Но она регулярно подвергается критике на неспокойном востоке страны за свою неспособность остановить продолжающееся десятилетиями кровопролитие.

Более 120 вооруженных формирований насчитывается в нестабильном регионе, где часто происходят убийства мирных жителей и миллионы людей были вынуждены бежать, бросив свои дома.

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